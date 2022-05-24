محافظ الشرقية: 200 مشروع ضمن «حياة كريمة» في مركز الحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، لتوفير كوب مياه نظيف والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم

جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي قصاصين الشرق بمركز الحسينية والتي ستعمل بطاقة استيعابية 13 ألف م3 / اليوم وبتكلفة 150 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة قرى الوحدة المحلية بقصاصين الشرق والقري المجاورة لها.

إقامة محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد

وأوضح المحافظ أن مشروع صرف صحي قرى قصاصين الشرق يضم محطة معالجة بطاقة استيعابية 13ألف م3/ اليوم كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ وصلت 88% وجار إقامة محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، مؤكدًا حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية، ومنها خدمة الصرف الصحي، والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.

ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد

وشدد محافظ الشرقية على أن الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال عليها بالالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، ودخول المشروع الخدمية الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تنفيذ 200 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وقال المحافظ إنه جار تنفيذ 200 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز الحسينية، يشمل إقامة 60 مشروعًا لمياه الشرب و140 مشروعًا صرف صحي لخدمة المواطنين بقرى المركز، بالإضافة إلى تنفيذ 95 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 12 مليار و490 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.