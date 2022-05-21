عاجل.. العثور على رضيعين أمام مسجد بالعاشر من رمضان

عثر الأهالي على طفلين رضيعين، ولد وبنت، أمام أحد المساجد في المجاورة 58 بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، اليوم السبت، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن الشرقية بالعثور على رضيعين

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بالعثور على طفلين رضيعين أمام مسجد بالمجاورة 58 بمدينة العاشر من رمضان، وبجوارهما حقيبة بداخلها ملابس ولبن أطفال.

تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل الطفلين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة حالتهما الصحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.