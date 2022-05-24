«الحسيني» يطالب «التنمية المحلية» بإنهاء أزمة تراكم القمامة في بولاق

وجه النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، انتقادات لوزارة التنمية المحلية بسبب استمرار مشكلة القمامة في بولاق الدكرور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

مشكلة القمامة في بولاق

وقال «المندوه»، إن مشكلة القمامة تبدأ من المواطن الذي يلقي القمامة في الشارع لعدم وجود صندوق، ثم يأتي النباش ليمارس عمله، وتظل القمامة متناثرة إلى أن تأتي سيارات نقل القمامة: «حتى وصول السيارة تكون الأمور باظت»، وأشار نائب بولاق الدكرور، إلى أن محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، يؤدي دوره، إلا أنه لا يوجد أي تحرك على مستوى رؤوساء الأحياء.

ووجه النائب تحذيرا من انتشار القمامة، مؤكدا أنها السبب وراء انتشار الأمراض والجريمة، وسبب أغلب المشكلات التي يعاني منها المواطنون، «الناس مش طايقة نفسها»، وتابع: «للأسف عندما نتابع المشكلة، نجد المتعهدين يقولون إنهم يقومون بالجمع السكني، وعندما نذهب للمواطنين، يقولون لنا لا يوجد جمع سكني».

وقام النائب، بعرض عدد من الصور التي تكشف انتشار القمامة بصورة كبيرة داخل بولاق الدكرور، مؤكدا أن بينها جثث حيوانات متعفنة، وأكوام قمامة تستمر لأسابيع.

عبد الستار يطالب بتيسير إجراءات التصالح

من جهة أخرى، طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء والحصول على تصاريح البناء وغيرها.

وأشار عبد الستار، إلى أن محافظة المنيا تقدم للتصالح بها ما يقرب من 2 مليون طلب، ولكن ما تم البت فيه فقط 100 ألف طلب فقط.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مدينة ملوي من أكبر المدن على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد بها طرق داخلية أو مواقف انتظار للسيارات.