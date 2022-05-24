عبر موقع دعم مصر.. 5 خطوات لتسجيل رقم الموبايل لتحديث بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال موقع دعم مصر الرسمي، إمكانية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، تسهيلا على المواطنين في إتمام خدمة تحديث بيانات البطاقة التموينية، بدلا من الذهاب إلى مكاتب التموين، منعا لحدوث الزحام والتكدس أمام الموظفين بالمكاتب، إذ لا تستغرق خطوات تسجيل رقم الموبايل إلكترونيا، دقائق معدودة.

تسجيل رقم الموبايل بموقع دعم مصر

تتمثل خطوات الدخول على موقع دعم مصر الرسمي، لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، في عدد 5 خطوات أساسية، لا تغيير فيها، بشرط أن يكون رقم المحمول الذي سيتم تدوينه، مسجلا في إحدى شركات الاتصالات الأربعة الموجودة في مصر، باسم صاحب بطاقة التموين نفسه، وليس اسم أيا من أفراد أسرته، إذ تتلخص الخطوات في التالي:

الخطوة الأولى: فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي، عبر متصفح جوجل العالمي.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة تدوين رقم بطاقة التموين.

الخطوة الثالثة: كتابة الـ12 رقم المدونين على بطاقة التموين، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الرابعة: يظهر مباشرة اسم رب الأسرة للرقم الذي تم كتابته، ثم يتم تدوين رقم الموبايل المسجل باسم الشخص الظاهرة بياناته على الشاشة.

الخطوة الخامسة: الضغط على بند تسجيل رقم المحمول، ثم تظهر رسالة أنه تم قبول المحمول.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن له حرية اختيار إتمام تسجيل رقم الموبايل، سواء في مكتب التموين أو من خلال موقع دعم مصر الرسمي، مؤكدة أن انتهاء مهلة تسجيل الرقم هي 30 يونيو بناء على المهلة التي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.