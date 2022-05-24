هل يشترط تقديم عقد خط المحمول لتحديث بطاقة التموين؟.. إليك التفاصيل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك شروطا مطلوبة من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خاصة من وصلتهم رسالة عبر بونات صرف الخبز، تطالبهم بتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، لإتمام عملية تحديث البيانات، موضحة أن من أهم تلك الشروط، أن يكون رقم الموبايل مسجل في إحدى شركات الاتصالات الأربعة، باسم صاحب بطاقة التموين المدون اسمه عليها.

تقديم عقد خط الموبايل ليس ضروريا

أشارت وزارة التموين، إلى أن الشروط المطلوبة لإتمام عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، هي فقط رقم البطاقة التموينية المدون عليها، المكون من 12 رقم، ورقم المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة، ورقم بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

وأوضحت أن اشتراط تقديم صورة من عقد شراء الخط المحمول ليس ضروريا، لنجاح عملية التسجيل، إذ أن سيستم منظومة التموين، تم ربطه مع سيستم شركات الاتصالات الأربعة، بالتالي يظهر على موقع التسجيل مباشرة، ما إذا كان الرقم باسم صاحب البطاقة أم لا.

آخر مهلة لتحديث بطاقة التموين

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد مهلة تسجيل رقم الهاتف، لتحديث بطاقة التموين حتى 30 يونيو المقبل، فضلا عن فتح موقع دعم مصر لخدمة التسجيل الإلكتروني لرقم الهاتف، من أجل تقليل الزحام والتكدس في مكاتب التموين.

ويترك للمواطن حرية الاختيار بين أيا من الطريقتين لإتمام عملية التحديث: إما الذهب لمكتب التموين أو من خلال موقع دعم مصر، الذي خصص أيقونة خاصة لتسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، المطلوب منهم عبر بونات صرف الخبز، تحديث بيانات البطاقات من خلال تسجيل رقم المحمول المسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين.