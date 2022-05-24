أحمد سعد يتعرض لهجوم بسبب أداء العمرة بـ«وشم»: «انت في بيت ربنا»

قرر الفنان أحمد سعد أن يؤدي مناسك العمرة بمكة المكرمة، بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، من خلال طرح عدد من الأغنيات على قناته الرسمية على «يوتيوب».

وشارك الفنان أحمد سعد جمهوره بمقطع فيديو له، أثناء تأديته مناسك العمرة بمكة المكرمة، ظهر فيه وهو مرتديًا ملابس الإحرام، وممسكًا في يده سبحة، وعلق عليها قائلاً، «أمين يا رب العالمين»، وظهر في الخلفية دعاء «اللهم باعد بيني وبين كل ذنبٍ، يحول بيني وبينك يا الله».

غير أن الفنان أحمد سعد تعرض للانتقاد، حيث ظهر على يديه وشم، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور، ومن بينها «ياريت تمسح الوشم ده»، وتعليق آخر «حاول تشيل الوشم لأنك في بيت ربنا».

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

وقرر الفنان أحمد سعد أن يطرح ألبومه الغنائي الجديد على هيئة أغانٍ منفردة كل فترة مصورة بشكل كامل، وأن يكون كل شهر أغنية جديدة يطرحها على منصة «يوتيوب» على أن يُطرح في نهاية موسم الصيف الألبوم كاملًا.

آخر حفلات الفنان أحمد سعد

وكان آخر ظهور فني للفنان أحمد سعد في حفل موسم عيد الفطر الماضي بالحديقة الصينية بالقاهرة مع بهاء سلطان ورامي جمال، في حضور جماهيري كبير، وظهر بملابس ممزقة، ما أثار ضجة كبيرة وتصدر التريند وقتها.

وحقق الفنان أحمد سعد نجاحات عديدة خلال الشهور الماضية، بعدما طرح عدة أغنيات منها «عليكي عيون» و«صاحبي الجدع» و«سايرينا يا دنيا».