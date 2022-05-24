خطة التغطية الإعلامية لموسم الحج 2022.. «الإذاعات الإسلامية» يعلن 4 محاور

أعلن اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي، خطته للتغطية الاعلامية لموسم الحج لهذا العام، في إطار التنسيق والتشاور مع وزارة الإعلام السعودية.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل، التي أقامها اتحاد إذاعات الدول العربية، لترتيب وتنظيم موسم الحج لهذا العام، التي تعتمد على أن الاتحاد جزء لا يتجزء من فريق وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتليفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وإبراز جهودها في تسخير جميع الإمكانيات، وتذليل الصعوبات، حتى ينعم الحجاج بأجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان.

خطة التغطية الإعلامية لموسم الحج

أكد الاتحاد على ضرورة، تسليط الضوء على هذه الجهود، عن طريق توفير جميع الخدمات الهندسية والبرامجية والبيانات الإعلامية، والدعم اللوجستي للصحفيين والإعلاميين في الدول الاعضاء، من خلال:

1- تعيين ضباط اتصال بالاتحاد، ليكونوا حلقة الوصل بين وزارة الإعلام السعودية، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، وبين الدول الاعضاء.

2- توزيع البث المباشر وبيانات تشغيل الأقمار الصناعية والتغطيات التلفزيونية لكل الدول الأعضاء.

3- ترشيح أسماء إعلاميين من الدول الأعضاء المستهدفة، لاستضافتهم لنقل أحداث الحج بشكل مباشر، والعمل على تزويدهم بجميع المعلومات الإعلامية.

4- دعوة جميع إعلامي الدول الأعضاء للمشاركة في المؤتمرات الصحفية قبل وخلال وبعد حج 2022، عن طريق تطبيق زوم، لمعرفة ما يدور على أرض الواقع بشكل مستمر ومتواصل.

عمرو الليثي: 57 دولة بـ«الإذاعات الإسلامية»

كان الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أمس، إن الاتحاد هو أكبر اتحاد مهني إعلامي في العالم، ويشمل 57 دولة عربية وإسلامية خلال 4 قارات.