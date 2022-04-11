«القوصي» لـ«الوطن»: انتهاء إنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية المصري خلال 3 أشهر

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل يجري على قدم وساق فيما يتعلق بمركز تجميع الأقمار الصناعية وعدد من الإنشاءات الخاصة بمدينة الفضاء، لافتاً إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من غرفة الاختبارات الحرارية والضغط المنخفض، مشيراً إلى أنه نهاية شهر يوليو المقبل سيتم الانتهاء من إنشاءات وتجهيزات مركز تجميع الأقمار الصناعية، على أن يتم بعدها تركيب المعدات وتشغيلها والبدء في تجميع القمر الصناعي المصري «نيكست سات».

الفضاء المصرية: البدء في تركيب معدات تجميع «نيكست سات» بعد استلام مبنى تجميع الأقمار نهاية يوليو

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من القمر الصناعي «نيكست سات» سيتم البدء في تجميع القمر الصناعي المصري «مصر سات» وكذلك اختباره على أن يتم الانتهاء منه وتجهيزه للإطلاق نهاية مارس، وبحد أقصى شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أن جهة الإطلاق هي المنوطة بتحديد موعد الإطلاق، مؤكداً أن وكالة الفضاء المصرية لديها برنامج طموح يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن هناك مخططا، الفترة المقبلة، للارتقاء بمنظومة البحث العلمي وزيادة الأبحاث العلمية الخاصة بالفضاء.

وكالة الفضاء المصرية

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن هناك تعاونا مشتركا بين الوكالة والجامعات المصرية فيما يتعلق بنشر تكنولوجيا وثقافة الفضاء بين الطلاب وكذلك زيادة أواصر التعاون المشترك بين علماء الوكالة أساتذتها وكذلك الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات، منوهاً بأن الفترة المقبلة ستشهد الوكالة عقد عدد من الشراكات بشان تصنيع وتجميع عدد من الأقمار الصناعية «كيوب سات» للجامعات.