بلومبرج: القيود التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا لم تؤثر على صادرات النفط

أعلنت وكالة بلومبرج، أن كمية النفط التي تنقلها روسيا إلى أوروبا لم تخضع لأي قيود أو تؤثر على حجم الشاحنات، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ولفتت الوكالة إلى تحليل عدد من البيانات الخاصة بتصدير النفط الروسي إلى أوروبا، وتبين أن القيود التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي لم تؤثر بعد على حجم صادرات النفط الروسي.

ونقلت «روسيا اليوم»عن الوكالة الأمريكية، أن الأسبوع الماضي فقط، شهد تحميل 32 ناقلة نفط روسي بإجمالي 24 مليون برميل من الموانئ الروسية؛ ما يعني أن الناقلات انخفضت هذا الأسبوع بنسبة 3% عن الأسبوع الذي سبقه، وهي نسبة وصفتها بالقليلة مقارنة بالعقوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا.

محاولات فرض حظر على النفط الروسي

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي، إلى فرض حظر تدريجي على النفط الروسي، كنوع من أنواع العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ولكن رفضت عدة دول هذا القرار وخاصة في ظل عدم وجود بديل تعويضي عن النفط الروسي وكان في مقدمتهم المجر.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية وصلت إلى 5 حزم من العقوبات، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد حزمة سادسة، وهو الأمر الذي استقبلته موسكو بفرض عقوبات مماثلة، كان أبرزها مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تكون مدفوعات الغاز من الدول التي وصفها بأنها غير الصديقة بالعملة الوطنية الروبل بدلًا من الدولار واليورو، وهو الأمر الذي عزز قوة الروبل في سوق العملات العالمية.

وكالة الطاقة الدولية تحذر من أزمة طاقة

وسبق أن حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من خطورة فرض حظر على النفط الروسي، لافتًا إلى أن العالم سوف يواجه أزمة طاقة عالمية، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا سوف يكون لها انعكاسات على سوق الطاقة العالمي.

وقال « بيرول» إن العقوبات المفروضة على موسكو وما يقابلها من قرارات السياسية من روسيا سيكون لها عواقب كبيرة .