«بلومبرج»: «أوبك» تنتج أكثر من 28 مليون برميل يوميا

ارتفع إنتاج الأوبك من النفط للشهر الثاني عشر على التوالي في أبريل 2022؛ ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 24 شهراً.

وأنتجت المجموعة 28.65 مليون برميل يومياً، خلال الشهر، بزيادة شهرية قدرها 153 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات مصادر الأوبك الثانوية.

وكشفت بيانات وكالة بلومبرج عن زيادة الإنتاج بمقدار 10 آلاف برميل يومياً خلال الشهر ليصل متوسط الإنتاج إلى 28.7 مليون برميل يومياً. ويعزى نمو الإنتاج خلال الشهر بصفة رئيسية إلى زيادة إنتاج السعودية والعراق والذي قابله انخفاض حاد في إنتاج ليبيا بالإضافة إلى انخفاض طفيف نسبياً في إنتاج نيجيريا.

أكبر زيادة في الإنتاج

وأظهرت بيانات أوبك تسجيل السعودية أكبر زيادة في الإنتاج على أساس شهري بمقدار 127 ألف برميل يومياً، ليصل بذلك متوسط الإنتاج إلى 10.3 مليون برميل يومياً، فيما يعد أعلى معدل إنتاج تسجله المملكة منذ أبريل 2020 وثاني أعلى معدل منذ يناير 2019.

تراجع إنتاج النفط الليبي

كشف تقرير لوكالة بلومبرج عن تراجع إنتاج النفط الليبي بمقدار 161 ألف برميل يومياً في أبريل-2022 ليسجل أدنى مستوياته في 18 شهراً عند مستوى 0.9 مليون برميل يومياً.

تراجع الإنتاج بصفة رئيسية إلى إغلاق الموانئ وحقول النفط على خلفية الاحتجاجات السياسية في الموانئ الرئيسية. كما انخفضت الصادرات النفطية إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً وصولاً إلى 819 ألف برميل يومياً واكد التقرير أنه بدء استئناف الإنتاج بداية من شهر مايوالجاري -2022.

وفي الوقت نفسه، رفع العراق إنتاجه خلال الشهر بمقدار 103 ألف برميل يومياً، وبلغ معدل الإنتاج 4.4 مليون برميل يومياً، فيما يعد أعلى معدل إنتاج منذ أبريل-2020. ويعتبر تزايد الإنتاج استجابة لارتفاع أسعار النفط، حيث سارعت الحكومة العراقية في تطوير المزيد من حقول النفط، بما في ذلك حقول نفط الناصرية والغراف.

وأكد وزير النفط العراقي ثقته في الوفاء بحصة إنتاج الأوبك وحلفائها في الأشهر المقبلة بعد مواجهة تحديات بسبب أعمال الصيانة منعتها من استيفاء حصتها على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وصرح بأن العراق تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بنهاية العام مقابل 4.9 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي وزيادتها إلى 6 ملايين برميل يومياً بنهاية العام 2027.

من جهة أخرى، أفاد تقرير حديث بأن منظمة الأوبك وافقت على طلب العراق زيادة إنتاجها إلى 4.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من يونيو 2022 وإضافة 50 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022.