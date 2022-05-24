رئيسة المفوضية الأوروبية تغير موقفها من حظر النفط الروسي: «لا يمكن حاليا»

«لا يمكن فرض حظر على النفط الروسي»، تصريح أطلقته رئيس المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين»، لقناة MSNBC الأمريكية، حول رأيها بشأن دعوات دول الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي بشكل كامل، وهو الأمر الذي جاء غير متوقعاً وغريباً في الوقت نفسه عن الرأي السائد لعدة دول أوروبية، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

حظر النفط الروسي يحقق مصالح إضافية لروسيا

وأرجعت رئيس المفوضية الأوروبية، السبب وراء تصريحاتها إلى أنه حال تطبيق هذا الحظر سيساعد روسيا على تحقيق مكاسب إضافية، لافتة إلى أنه حال موافقة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي، فإن موسكو سوف توجه النفط المخصص إلى أوروبا نحو السوق العالمية، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

واختتمت رئيسة المفوضية الأوروبية حديثها للقناة الأمريكية بأنه مع مرور الوقت سيقل طلب أوروبا على النفط الروسي، دون شرح كيفية تحقيق هذا الأمر أو الخطوات التي سوف تتخذها أوروبا في هذا الشأن.

100 مليار دولار إضافية لروسيا

وتأكيداً لتصريح رئيس المفوضية الأوروبية، ذكرت وسائل إعلام دولية، أن موسكو تمكنت من تحصيل ما يقرب من 100 مليار دولار إضافية في عام 2022 إضافية من خلال إمدادات الغاز إلى أوروبا والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير الماضي ومازالت مستمرة حتى الآن.

وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طالت شخصيات روسية وتجميد أصول روسية للدولة، وبلغت العقوبات خمس حزم متتالية، ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة قريباً، بعد مناقشات دارت بين جدرانه حول ضرورة فرض حظر كلي على إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا وهو الأمر الذي لاقى اعتراضاً من عدة دول في أوروبا الشرقية وعلى رأسها المجر لعدم وجود بدائل متاحة لها في الوقت الحالي.