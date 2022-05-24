السجن 5 سنوات لعامل أصاب آخر بعاهة مستديمة في الخصوص

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي ومحمود عبدالحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا بالسجن لمدة 5 سنوات لعامل أحدث عاهه مستديمة لزميلة في مدينة الخصوص إثر مشاجرة بينهما بأن أطلق علية الرصاص من فرد خرطوش ما أدى إلى إصابته بجرح غائر في الرقبة اليمنى من الساق نتج عنه عاهه مستديمة للمجنى عليه.

أمر إحالة المتهم للجنايات

وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى «أبانوب ن ج»، لمحكمة الجنايات أنه ضرب المجنى عليه «سعيد م ق»، عمدًا، وذلك على إثر خلاف نشب بينهما فتعدى عليه بأن أطلق عليه الرصاص فاستقرت إحدى الطلقات بقدمة اليمنى فأحدث به عدة إصابات والتي نشأ عنها إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، وهي عبارة عن إعاقة بمفصل الرقبة اليمنى.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» بغير ترخيص كما حاز ذخيرة تستخدم في السلاح الناري المضبوط معه.

تفاصيل واقعة الخصوص

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بتلقي إشارة من المستشفى بوصول «سعيد م ق» مصابًا بطلق ناري في القدم اليمنى.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى «سعيد م ق» نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة إثر خلافات بينهما، فأطلق المتهم الرصاص على المجني عليه من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته.

وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.