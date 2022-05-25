درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-5-2022.. العظمى في القاهرة 34

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا يوضح توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، فيما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد في النهار.

أما في الساعات الأولى من الليل وحتى الصباح الباكر، فتتحسن درجات الحرارة اليوم، ليكون لطيفا على شمال البلاد وحتى كل من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا الأربعاء

وأوضح بيان الأرصاد ظهور عدد من الظواهر الجوية، حيث تنشط الرياح على كل من القاهرة والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، فيما يكون غائما جزئيا على السواحل الشمالية والغربية للبلاد ووسط سيناء، مشمس على باقي أنحاء البلاد.

ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط

وأوضحت «الأرصاد» أن الأمواج اليوم في البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاعها من (1 : 1.5) متر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما ارتفاع الموج في البحر الأحمر معتدل يتراوح من (1.5 : 2.25) متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء العظمى والصغرى على مختلف محافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34-20

الإسكندرية 28-18

وادي النطرون 33-18

طنطا 33-19

شبين الكوم 34-20

دمنهور 30-18

بلطيم 27-19

مطروح 26-16

السلوم 27-17

سيوة 34-18

بورسعيد 27-20

دمياط 26-18

الزقازيق 34-20

المنصورة 32-19

الإسماعيلية 34-18

السويس 33-20

العريش 28-18

رفح 27-18

رأس سدر 34-20

نخل 32-13

نويبع 34-23

طابا 32-19

كاترين 27-12

الطور 32-24

شرم الشيخ 35-25

الغردقة 35-26

مرسى علم 34-25

الفيوم 35-21

بني سويف 35-20

المنيا 36-20

أسيوط 36-20

سوهاج 37-22

قنا 38-22

الأقصر 39-23

أسوان 38-24

إدفو 39-25

أبو سمبل 37-25

الوادي الجديد 38-23

شلاتين 35-26

أبو رماد 34-25

حلايب 33-28

رأس حدربة 31-27

وفي سياق متصل، نفت هيئة الأرصاد وصول العاصفة الترابية التي شهدتها «العراق، الكويت، ومناطق من المملكة العربية السعودية» إلى مصر، وهي عواصف ترابية جدارية أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، وتم على إثرها إغلاق المجال الجوي.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة، أن هذه العاصفة حدثت بسبب تأثير الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر المتوسط، وأوضحت أن العاصفة الترابية تعتبر بعيدة تمامًا، حيث تتأثر البلاد حاليا بكتلة قادمة من البحر المتوسط من غرب ليبيا وجنوب أوروبا، ما يعني عدم التأثر بأي كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث أننا نتأثر بالكتل الباردة القادمة من أوروبا.