درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23-5-2022 على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، موضحة أنّ الرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على أنحاء الجمهورية كافة، كما ترتفع درجات الحرارة تدريجيا وبشكل ملحوظ، بنسبة تتراوح بين 3 وحتى 5 درجات مئوية، حتى مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأرجعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيانها بشأن حالة الطقس اليوم، سبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي ساخن قادم من الصحراء الغربية للبلاد، لافتة إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا، على محافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون 34 درجة خلال ساعات النهار، وتصل إلى 27 على السواحل الشمالية الغربية، كما تسجل الحرارة 34 درجة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وتصل إلى 28 درجة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وإلى 35 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، و37 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34 20

الاسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 20

دمنهور 28 19

بلطيم 26 18

مطروح 25 17

السلوم 28 17

سيوة 34 18

بورسعيد 28 19

دمياط 26 17

الزقازيق 34 20

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 33 19

العريش 33 19

رفح 27 17

رأس سدر 33 18

نخل 32 15

نويبع 32 20

طابا 31 20

كاترين 25 14

الطور 34 23

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 34 18

بني سويف 34 18

المنيا 35 19

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

إدفو 37 22

أبو سمبل 35 23

الوادي الجديد 36 23

شلاتين 33 24

أبو رماد 32 25

حلايب 31 26

راس حدربة 31 26