بريطانيا تنفي إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لتأمين تصدير الحبوب الأوكرانية

نفى المتحدث باسم حكومة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، نية بلاده إرسال سفن حربية بريطانية إلى مياه البحر الأسود؛ للمساعدة في تأمين عمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل.

استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا

وأضاف المتحدث باسم حكومة بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستواصل عملها مع الشركاء الدوليين؛ لإيجاد طريقة تساعدهم في استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا، نافيا أي نية لبريطانيا أو أي خطط لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود.

تأمين تصدير الحبوب من أوكرانيا

وكانت صحيفة التايمز البريطانية نقلت عن مصدر دبلوماسي، وجود مقترحات من قبل الحكومة البريطانية، لإرسال سفن بريطانية حربية إلى البحر الأسود لتأمين تصدير الحبوب من أوكرانيا، وهو ما نفته الحكومة على لسان متحدثها، قائلاً: «ليس لدي علم بوجود مثل هذه الخطط».