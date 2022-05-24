التعليم تعلن شروط القبول والتنسيق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل

أعلنت عدد من المديريات التعليمية شروط القبول والتنسيق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، ويبدأ التقديم الأربعاء 1 يونيو ويستمر لمدة شهر، على أن يكون حساب السن في المدارس الحكومية والخاصة واللغات الرسمية وروضات الجمعيات الأهلية في 1أكتوبر.

سن القبول برياض الأطفال.. من 4 سنوات وحتى 6 أعوام إلا يوم

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنه لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام أي سته أعوام كاملة بالمستوى الأول برياض الأطفال، ويكون سن القبول من سن أربع سنوات وحتي ست سنوات إلا يوم بالمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة، ويتم القبول تنازلي من الأكبر سنا للأصغر سنا وعند التساوي في السن يفضل من له أخوة بالمدرسة والأقرب سكنا.

لا يوجد أي التزام بالموقع الجغرافي في المدارس الحكومية

وأكدت المديريات التعليمية، أنه لا يوجد أي التزام بالموقع الجغرافي أو الحيز السكني بالنسبة لروضات المدارس الحكومية وروضات الجمعيات الأهلية، ولا يتم ذلك إلا في شروط القبول بالمدارس الرسمية للغات، حيث يختار ولي الأمر رغباته في حدود المدارس الموجودة بالإدارة التي يقيم بها.

تشكيل لجنة من معلمات رياض الأطفال ومشرف الروضة لقبول الملفات

وأشارت المديريات، إلى تشكل لجنة من معلمات رياض الأطفال ومشرف الروضة وتحت إشراف مدير المدرسة وموجهة الروضة، لقبول ملفات الأطفال المتقدمين ولاختيار الأطفال المقبولين حسب السن بعد التنسيق، وتشكل لجنة أخرى في حالة وجود قاعات لغات رسمية مستقلة بنفس الإجراءات السابقة.

كما تُشكل لجنة من معلمات رياض الأطفال ومشرف الروضة وتحت إشراف مدير المدرسة وموجهة الروضة في المدارس الرسمية والفصول الملحقة لقبول ملفات الأطفال المتقدمين ولاختيار الأطفال المقبولين حسب السن بعد التنسيق، ويتم توقيع ولي الأمر على إقرار بقضاء الطفل عامين كاملين في مدارس اللغات الرسمية والقاعات الملحقة التي تم فتحها في المدارس الحكومية.