«التعليم» تصدر كتابا دوريا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تعليمات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات.

شروط الصياغة الصحيحة للأسئلة

وينص الكتاب الدوري على أنّه بالنسبة لأسئلة امتحان الدور الثاني يجب الالتزام بشروط الصياغة الصحيحة للأسئلة والتي أرسلت من قبل، وعدم تضمين الأسئلة ما يتعلق بالقضايا السياسية، إلخ..

ويؤكد الكتاب الدوري، أنّه تقرر بالنسبة للصف الرابع الابتدائي أن يتم إعلان نتيجة الطلاب فور الانتهاء منها بمكان بارز بالمدرسة وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية، وأن تعلن النتيجة طبقًا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/ 9/ 2021، وأن ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي حال اجتيازه المقررات الدراسية (من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق).

دور ثان لمن لم يحصل على تقديرات

وتضمن الكتاب، انعقاد امتحان دور ثان للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات فيما درسوه في الفصلين الدراسيين، وحال استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في إحدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني، عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

ويسري الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات، وكذا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.