التعليم تكشف لـ«الوطن» طريقة توزيع درجات امتحانات «أولى وثانية ثانوي»

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ طريقة توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي، وتحديدا بالنسبة للأسئلة الإلكترونية «الاختيار من متعدد»، مرتبطة بالعديد من العوامل، على رأسها مستوى سهولة وصعوبة كل سؤال في الامتحان.

الدرجات مرتبطة بمستوى سهولة وصعوبة كل سؤال بعد وصول الإجابات

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تصحيح الامتحانات لا يكون وقتيا، بل يتم تخزين إجابات الطلاب على المنصة الخاصة بذلك، وبعد ذلك تحدث عملية تقييم للإجابات نفسها، وتمر بمرحلة يمكن وصفها بالمونتاج، لمعرفة مدى صعوبة وسهولة كل سؤال، وعلى هذا الأساس تتحدد طريقة توزيع الدرجات لكل جزئية.

كلما زادت الصعوبة قلت درجات السؤال

وأضاف المصدر: «إذا كان هناك سؤال له مستوى صعوبة معين، قد يكون من درجتين، وإذا كان مستوى صعوبته أقل يكون من ثلاث درجات، وهكذا، بحيث تكون درجة الامتحان مبنية على تحليل دقيق يناسب مستوى الطلاب أيضا، وبالتالي ليس هناك توزيعة مسبقة لدرجة كل سؤال قبل الامتحان، بل يكون ذلك بعد وصول الإجابات، ومعرفة مستوى تعامل الطلاب مع الأسئلة، وكل ذلك من أجل مصلحتهم».

طلاب الثاني الثانوي يؤدون امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الآن، امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق، في لجان مؤمنة ومجهزة تكنولوجيا، لاستخدام التابلت في الجزء الالكتروني والذي يتضمن اسئلة الاختيار من متعدد.

ويبدا طلاب الصف الثاني الثانوي الفترة المسائية للمدارس غير المجهزة ويلحق طلابها على المدارس المجهزة امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق في الساعة الحادية عشر ونصف ظهراً ولمدة ساعة إلا ربع، ويبدأ الامتحان إلكترونيا في الساعة الثانية عشر ونصف ويستمر لمدة ساعة وربع الساعة.