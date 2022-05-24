تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تعليمات امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022، في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب، من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات.

شروط صياغة أسئلة امتحانات الدور الثاني

أوضح الكتاب الدوري، أنه بالنسبة لأسئلة امتحان الدور الثاني، يجب الالتزام بشروط الصياغة الصحيحة للأسئلة، التي أرسلت من قبل، وعدم تضمين الأسئلة ما يتعلق بالقضايا السياسية.

وأشارت الكتاب، إلى أنه تقرر بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، أن يتم إعلان نتيجتهم فور الانتهاء منها بمكان بارز بالمدرسة، وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية، وأن تعلن النتيجة طبقًا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقـم (133) بتاريخ 21-9-2021، وأن ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية (من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق).

قواعد امتحان الدور الثاني

أكد الكتاب الدوري، انعقاد امتحان دور ثان للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات ـالألوان- سالفة الذكر، فيما درسوه في الفصلين الدراسيين، وفي حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر، في إحدى المقررات الدراسية أو أكثر، بعد اختبار الدور الثاني، عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

ويسرى هذا الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات، وكذا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس، التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.