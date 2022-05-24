«عمليات التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة والجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفاصيل تقرير غرفة العمليات الامتحانات العملية والمعملية، الخاص بالدبلومات الفنية بمدارس التعليم الفني لإدارات تعليم الجيزة بمختلف النوعيات.

وذكرت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها، أنّ إجمالي عدد اللجان بلغ 75 بالتخصصات المختلفة، مقسمة إلى 22 لجنة بـ مدارس الصناعي، و22 تجاري، و38 فندقي، و9 زراعي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تخصيص 54 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بـ19 إدارة تعليمية، منها 33 مخصصة للرجال و21 للسيدات، تضم 1154 سريرا كاملة التجهيزات مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

منع دخول أي طالب اللجان بهاتف محمول

ووجّه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، إدارات تعليم الجيزة بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، وطالب رؤساء اللجان بعدم دخول أي طالب اللجان بهاتف محمول، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في أي تجاوز قد يُخل بأعمال الامتحانات.

وفي محافظة القاهرة، أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم المعامل واللجان قبل بدء الامتحانات وبعدها، والالتزام بالكمامات وحظر المحمول حيث بدأ امتحان التعليم الفني العملي.

225 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني، أنّ إجمالي عدد اللجان 225 على مستوى القاهرة بإجمالي 32649 طالبا وطالبة، حيث جرى تقسيم مراكز توزيع الأسئلة، إلى 4 لجان لـ4 قطاعات: الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية.

وقال مدير عام التعليم الفني، إنّه يتم توزيع الأسئلة على مستوى محافظة القاهرة، لتصل إلى مراكز توزيع الأسئلة بكل إداراة تعليمية يرافقها متابع من المديرية، للاطمئنان على توزيعها على جميع مدارس التعليم الفني مقار اللجان الامتحانية، لافتا إلى وجود فريق العمل بالتعليم الفني بالمراكز فجر كل يوم، ويستمر العمل حتى المساء لمتابعة تسليم الأوراق للكنترولات وأعمال التصحيح.