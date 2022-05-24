مايا مرسي تفتتح ندوة إلكترونية لتشجيع رواد الأعمال

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، برنامج She Strikes وأولى دوراته عبر الإنترنت بعنوان The Leaders Cycle، على أن تقام أول جلسة من الدورة الأولى للبرنامج اليوم، بهدف تشجيع رواد الأعمال على بناء القدرات واستغلال الإمكانيات المتاحة أمامهم؛ وذلك عن طريق الاستفادة من بعض القصص الملهمة التي تشاركها أنجح السيدات فى مجالاتهن خلال كلماتهن مع الحضور.

تعزيز التواصل بين الأجيال الصاعدة والخبراء

ويهدف برنامج She Strikes الممتدة أنشطته على مدار السنة إلى تعزيز التواصل بين الأجيال الصاعدة والخبراء من مختلف المجالات، لخلق بيئة محفزة لدعم الشباب، وتوجيههم خطوة بخطوة لتحقيق أهدافهم الوظيفية؛ إذ يسعى البرنامج إلى إطلاق جلسات شهرية مدتها ساعة، وتستضيف كل جلسة متحدثة لمشاركة قصة نجاحها وإنجازاتها.

ويستهدف برنامج She Strikes مختلف الفئات العمرية، بداية من 18عامًا فأكثر، ابتداءً من طلاب المدارس الثانوية والجامعات وصولًا إلى الموظفين والرؤساء التنفيذيين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وسوف تُطلق مسابقة على مدار الدورات للحصول على فرصة للمشاركة في اجتماع ثنائي لمدة 30 دقيقة مع إحدى المتحدثات الملهمات؛ للاستفادة من خبراتهن في الوصول إلى أهدافهن، وتقوم المسابقة على عدة أسئلة تُرسل للحضور عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم يتم اختيار أربع فائزين.

وقالت مي سلامة، المؤسس المشارك لـ C-S: «نسعى إلى سد الفجوة بين الرواد المصريين من مختلف المجالات مع غيرهم من الشباب في كل أنحاء مصر؛ وذلك لضمان نجاح مشاريعهم وتحويل أفكارهم الخلاقة إلى واقع، إذ يعد هذا جانبًا أساسيًا من منصة C-S، التي تعمل جاهدة على مساعدة الجميع في تحقيق الإنجازات المرجوة، مع المساهمة أيضًا في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الإبداعي، لما له من دور مشهود في توجيه قادة الغد، وهذا ما نحرص على القيام به من خلال She Strikes».

مي سلامة تشكر مايا مرسي

وأضافت سلامة: «أود أن أشكر الدكتورة مايا مرسي، التي تمتلك رصيدا متميزا من الخبرة، كونها واحدة من ضمن الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر، كما أشكر جميع المتحدثات، على تخصيص ساعة من أوقاتهن الثمينة لمشاركة قصص نجاحهن الملهمة والإجابة عن أسئلة المشاركين في الجلسة واستفساراتهم، علاوة على ذلك، تُقام مسابقة لاختيار أربع فائزين لحضور اجتماع ثنائي مع إحدى السيدات الملهمات لمدة 30 دقيقة».