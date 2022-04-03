8 معلومات عن رجل الأعمال ريك منسي.. من رواد «مصر تستطيع بالصناعة»

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تقطع خطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي في مختلف المجالات، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على إشراك العلماء والخبراء المصريين بالخارج في بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز جهود بناء الإنسان.

مشاركة العلماء والخبراء في الخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، أن الوزارة تحرص بشكل دائم على مشاركة المصريين بالخارج، لاسيما العلماء والخبراء، فى جلسات وفعاليات مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهو ما يحدث أيضا خلال النسخة القادمة التى ستنطلق تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

معلومات عن ريك منسي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، 8 معلومات عن ريك منسي أحد رواد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لما تضمنه بيان لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

1- نائب رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي بجامعة «Durham College» الكندية.

2- مؤسس شركة «health espresso» للخدمات الصحية في كندا.

3- تعمل شركة «health espresso» في عدد من المقاطعات الكندية، وبالتعاون مع عدة هيئات دولية، لتقديم خدماتها في مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.

4- يقدم ريك منسي العديد من الخدمات في مجال رعاية المسنين، والرعاية بمرضى الجروح والجراحات التكميلية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

5- يعمل ريك منسي منذ أكثر من 46 عامًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الحلول الرقمية في القطاع الطبي، وعمل السجل الطبي الرقمي.

6- يسعى منسي لتوفير خدمات تدريبية بشهادات معتمدة من جامعة «Durham College»، التي يعمل بها نائب رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي، لمساعدي التمريض والممرضات في مجال العناية بالمسنين، في برامج من 6 إلى 9 أشهر.

7- يتمنى ريك منسي أن تتاح له الفرصة في تقديم خبراته إلى بلده لمواكبة جهود التحول الرقمي، حيث يعمل مع جامعة تورنتو الكندية، ويمكنه تقديم برامج تدريبية بالجامعة على التعامل مع الجروح المختلفة، والتعامل مع كبار السن، وتوفير البيانات الصحية عبر منصات مختلفة.

8- ريك منسي أحد رواد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».