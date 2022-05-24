«لسه فاكر» على ليسيه الحرية بالإسكندرية غدًا

قال الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستأنف تقديم العرض المسرحي «لسه فاكر» ابتداءً من غد الأربعاء ولمدة 6 ليالٍ على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي في الثامنة مساءً.

العرض المسرحي «لسه فاكر» ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة «المؤلف مصري» برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وهي المبادرة التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي، وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب على الإبداع.

أحداث مسرحية لسه فاكر

«لسه فاكر» تدور أحداثه حول رجل يخرج من السجن، ويقرر أن يسترجع ذكرياته وحكايته مع الفتيات في إطار إنساني، وما مر به منذ المرحلة الابتدائية حتى دخوله السجن، العرض إنساني رومانسي في إطار كوميدي ساخر، ومن تأليف محمد مرسي وبطولة أحمد عسكر، وبوسي الهواري، ومحمد فاروق، وإسلام صلاح، وشريف غانم، وديكور وليد جابر، وموسيقى محمد شحاتة، وإضاءة إبراهيم الفرن، ومكياج أمل شتا، وسوشيال ميديا محمد فاضل، وإخراج سامح الحضري.

انطلاق أول عروض مسرحية الحفيد

في سياق آخر، يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد «الحفيد»، من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، الخميس المقبل على المسرح القومي بالعتبة في التاسعة مساء.