البيت الفني للمسرح ينعي الفنان الكبير أحمد خليل

نعى البيت الفني للمسرح، الفنان أحمد خليل، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال تصوير قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا».

البيت الفني للمسرح ينعي الفنان أحمد خليل

نعي البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير أحمد خليل، والذي وافته المنية منذ قليل.

وتابع البيت الفني للمسرح، أن الفنان تارك رصيد هام و شديد التميز من الأعمال الفنية سواء في الدراما التلفزيونية أو في السينما، مؤكدًا أنها ستظل خالدة في ذاكرتنا جميعا.

وأختتم البيت الفني للمسرح، البيان بـ«أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان».

وفاة الفنان إثر إصابته بفيروس كورونا

وتوفي الفنان أحمد خليل، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا، إذ رحل عن عمر ناهز 80 عامًا، داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.