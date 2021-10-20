البيت الفني للمسرح يقيم احتفالية بعنوان «نسيم البحر».. اليوم

تقيم فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، مساء اليوم، احتفالية بعنوان «نسيم البحر» في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وذلك بقيادة المخرج محمد مرسى، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وخلال الاحتفالية سيذاع عرضا قصيرا لمادة الرقص تحت عنوان «نسيم البحر»، وهو خاص بورشة «ابدأ حلمك.. الإسكندرية»، وذلك تحت إشراف الفنان محمد ميزو، كما تشهد احتفالية البيت الفني للمسرح أيضًا إحياء إسراء أحمد ومحمد عوض لحفل غنائي.

البيت الفني للمسرح يكرم فريق عمل «قاع»

وتشهد الاحتفالية أيضًا تكريم فريق عمل العرض المسرحي «قاع»، وهو العرض المسرحي الحاصل على جائزة أفضل إضاءة للفنان إبراهيم الفرن، وجرى ترشيحه لجائزة أفضل عرض ثان بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

«قاع» يدمج بين الكوميدي والتراجيدي

يُذكر أن العرض المسرحي «قاع» هو مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة «نجوم المستقبل»، و يدمج العرض بين المشاهد الكوميدية والتراجيدية، كما يتضمن العرض بجانب التمثيل غناء ورقص، وكذلك الجرافيك.

قصة العرض المسرحي «قاع»

وتدور أحداث العرض حول رحلة الإنسان ووجوده على الأرض، وما يعانيه من صراعات داخلية، وعلاقاته مع غيره من البشر، وكذلك صراعه مع الشيطان، ومحاولته ضمان سيطرته وهيمنته، وهو تأليف محمود محسن، إخراج محمد مرسي، وتصميم إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار محمد مخيمر.

رئيس البيت الفني للمسرح يكرم فناني الإسكندرية

كما يقوم الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح خلال الاحتفالية بتكريم عدد من فنانين الإسكندرية المرشحين والفائزين بجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14.