أحمد زاهر يستعد للسفر إلى السعودية لحضور حفل افتتاح فيلم فارس

أعرب الفنان أحمد زاهر، عن سعادته البالغة، بردود فعل الجمهور، بشأن فيلم «فارس»، الذي طُرح في السينمات الأربعاء الماضي، حيث يُعد هذا العمل أولى تجاربه في البطولة المطلقة داخل عالم السينما.

وقال أحمد زاهر، لـ«الوطن»، إنه يستعد للسفر خلال الأيام القليلة المُقبلة إلى المملكة العربية السعودية؛ لحضور حفل افتتاح فيلم فارس في مدينة جدًا، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور السعودي.

قصة فيلم فارس

فيلم فارس من بطولة أحمد زاهر وحسين فهمي، وإيمان العاصي، وباميلا الكيك، ومنة فضالي، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وصلاح عبدالله، وعابد عناني ومحمد أبوألنجا، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة «الجذور» للإنتاج السينمائي.

وتدور أحداث فيلم فارس في إطار من الأكشن والتشويق حول فارس الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، وهو عامل في بنزينة، ويدخل في صراعات ومشاهد أكشن مع أحد رجال الأعمال.

تفاصيل أزمة إيمان العاصي مع صُناع فيلم فارس

وشهد فيلم فارس، أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعدما فوجئت الفنانة إيمان العاصي، برفع صوتها من الأغنية الدعائية للفيلم التي قدمتها بصحبة مغني الراب شاهين، حيث جرى استبداله بصوت مطربة أخرى تدعى هايلا.

وقالت إيمان العاصي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنا سجلت بالفعل أغنية دعائية للفيلم بصوتي بعد تدريبات ومجهود كبير، وأتفاجئ في لحظة أن مغني منزل الأغنية ومش بصوتي، ومتركب عليها صوت حد تاني، وفي العموم سأترك القانون يأخد مجراه، ويأتي بحقي، وسأصمت وأترك القانون هو الذي يتحدث».