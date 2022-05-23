في خامس أيامه.. إيرادات فيلم فارس لـ أحمد زاهر تحقق 45 ألف جنيه

حصد فيلم فارس للفنان أحمد زاهر إشادات من قبل الجمهور والوسط الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إيراداته في دور العرض المختلفة جاءت أقل بكثير من إيرادات أفلام عيد الفطر التي تتنافس خلال الفترة الحالية في السينمات.

إيرادات فيلم فارس

وبلغت إيرادات فيلم فارس أمس الأحد 44 ألفًا و630 جنيهًا في خامس أيام عرضه، وذلك من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينمات أمس وبلغت مليون و129 ألف جنيه، حسب البيان الصادر من شركة «دولار» فيلم للتوزيع.

أبطال فيلم فارس

يضم فيلم فارس مجموعة من الفنانين المشاركين في العمل بجوار أحمد زاهر وهم: حسين فهمي وإيمان العاصي وباميلا الكيك ومنة فضالي وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وصلاح عبدالله وعابد عناني ومحمد أبوألنجا، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة «الجذور» للإنتاج السينمائي.

أحداث فيلم فارس

تدور أحداث فيلم فارس في إطار من الأكشن والتشويق حول فارس الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر وهو عامل في بنزينة، ولكنه يدخل في صراعات ومشاهد أكشن مع أحد رجال الأعمال.

أفلام عيد الفطر 2022

تتنافس إيرادات فيلم فارس في دور العرض السينمائية مع 3 أفلام أخرى، وهي فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب، ونسرين أمين، وأحمد مالك، ونور إيهاب، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

يأتي ذلك بالإضافة إلى فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، وفيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، وهاجر أحمد، وكريم عفيفي، وويزو، ومحمد أوتاكا.