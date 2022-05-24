فيلم «فارس» لـ أحمد زاهر يتذيل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر

تذيل فيلم فارس، بطولة الفنان أحمد زاهر، قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، حيث جاء في المركز الرابع والأخير، بعد فيلم «زومبي» للفنان علي ربيع.

إيرادات فيلم فارس لم تتجاوز 35 ألف جنيه

وحقق فيلم فارس، إيرادات أمس الاثنين، بلغت 34.863 ألف جنيه فقط، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، رغم أنه ينتمي إلى أفلام الأكشن والإثارة، ويُعد أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان أحمد زاهر.

تعرف على أبطال فيلم فارس لـ أحمد زاهر

وكان فيلم فارس، قد طُرح بالسينمات اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، ويُشارك في بطولته بجانب أحمد زاهر، كل من حسين فهمي، وإيمان العاصي، وباميلا الكيك، ومنة فضالي، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وصلاح عبدالله، وعابد عناني ومحمد أبوألنجا، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة «الجذور» للإنتاج السينمائي.

«فارس» يجمع أحمد زاهر وابنته ملك لأول مرة فنيًا

ويجمع فيلم فارس، بين أحمد زاهر، وابنته ملك، وذلك لأول مرة فنيًا، حيث تُجسد دور شقيقته والتي تُدعى سماح، التي تعمل خادمة لدى رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي وزوجته في قصرهما، إذ تقع زوجة رجل الأعمال في غرام «فارس» وعندما يرفضها تنتقم منه في شقيقته، وتتفق مع مجموعة البلطجية لاغتصابها.

أحداث فيلم فارس.. أكشن وتشويق

تدور أحداث فيلم فارس في إطار من الأكشن والتشويق حول فارس الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر وهو عامل في بنزينة، ولكنه يدخل في صراعات ومشاهد أكشن مع أحد رجال الأعمال.