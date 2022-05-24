رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.. 7 خطوات

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، زيادة الحركة البحثية من قبل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، حول رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، والذي طلبته وزارة التموين في رسالة تسلمها البعض عبر بونات صرف الخبز.

لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

ويحدد لينك tamwin.com.eg والخاص بموقع دعم مصر عدة خطوات لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين، تتمثل في التالي:

1- فتح المتصفح العالمي جوجل.

2- كتابة «موقع دعم مصر» في بحث جوجل.

3- الضغط على رابط دعم مصر.. جمهورية مصر العربية.

4- يتم الدخول مباشرة على صفحة الموقع، وتظهر خانة كتابة رقم البطاقة التموينية.

5- تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما.

6- تظهر رسالة باسم رب الأسرة، يعقبها كتابة رقم محمول باسم صاحب بطاقة التموين المدون اسمه على البطاقة.

7- في حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات تظهر رسالة أنه تم قبول رقم المحمول.

آخر مهلة لتسجيل رقم الموبايل

ويعتبر يوم 30 يونيو 2022 هي آخر مهلة لانتهاء تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة الذي تسلم رسالة بالتسجيل على بون صرف الخبز، فيما اشترطت وزارة التموين أن يكون رقم المحمول الذي سيتم تسجيله في بطاقة التموين مسجلا أولا لدى إحدى شركات الاتصالات باسم صاحب بطاقة التموين بنفسه، وليس باسم أي فرد من أفراد أسرته.

ما علاقة رقم الموبايل ببطاقة التموين؟

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تسجيل رقم موبايل باسم رب الأسرة، لخلق هوية رقمية أو قناة اتصال بين الوزارة والمواطن صاحب بطاقة التموين، من أجل إرسال أي تعليمات أو رسائل خاصة ببطاقته له عبر رقم المحمول.