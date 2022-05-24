عاجل.. السجن 10 سنوات لمتهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه؛ لتكوينهما جماعة إجرامية في تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة إلى إيطاليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بـ محكمة استئناف القاهرة.

تهديد حياة المجني عليهم

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين وآخرين مجهولون، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية من 4 من المجني عليهم، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية، ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصصة له، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم.

تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة

وأضاف أمر الإحالة، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة، أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا؛ من أجل الحصول على كسب مادي.