السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمصري بتهمة تهريب المخدرات من أمريكا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة صاحب محلات بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلف جنيه، بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الإتجار بمنطقة النزهة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أحمد عبد الهادي، وعضوية المستشارين ناجي الحايس، مجدي محمد البيومي، وأمانة سر محمد سمير، ومحمد خميس.

جلب مواد مخدرة

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 15414 لسنة 2021 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 4939 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أنه في يوم 12 أكتوبر 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، جلب المتهم «أصيل. ن»، 24 عامًا، صاحب محلات بقالة بالولايات المتحدة الأمريكية، مخدر الحشيش ونبات الحشيش الجاف «القنب» إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات مأمور جمارك ميناء القاهرة الجوي، أنه بتفتيش الركاب بناء على إخبارية من زميله، وحال مباشرته مهام عمله عثر بحوزة المتهم على عدد من أكياس الحلوى المخلوطة بمواد مخدرة وعدد من السجائر الإلكترونية تحوي بداخلها مخدر وعدد 7 خزانات السجائر الالكترونية تحوي سائل لجوهر مخدر وسيجارتين ملفوفتين بداخلهم جوهر مخدر.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن 15 كيس من الحلوى بها قطع جيلاتينية «ملبن» ثبت إنها لجوهر الحشيش و15 سيجارة إلكترونية بكل سيجارة سائل زيتي ثبت أن السائل يحتوي على جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، و7 خزانات لسيجارة إلكترونية بكل منها سائل زيتي ثبت أن السائل يحتوي جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وسيجارتين لف يدوي تحوي كلا منها أجزاء نباتية للمادة الفعالة لنبات الحشيش «القنب».