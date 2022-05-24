وظائف خالية مبيعات ومحاسبين في الإسكندرية بمرتبات عالية.. اعرف التفاصيل

يبحث كثير من الشباب على وظائف خالية في الكثير من المجالات والقطاعات المختلفة، سواء كانت تلك الوظائف في شركات ومؤسسات حكومية أو خاصة، ولعل من أبرز الوظائف التي يحرصون على البحث عنها هي وظائف المبيعات أو المحاسبة، خصوصا لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل بين الحين والآخر.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تنظيم ملتقى توظيفي مصغر بالإسكندرية مجاني، لأنه مقدم من وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أو الإدارة العامة للمشروعات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر وهيكون بمركز التعليم المدني بالشلالات، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الملتقى التوظيفي والوظائف الخالية المطلوبة، وفق ما تم إعلانه كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مسؤول مبيعات للعمل في إحدى شركات توفير الأجهزة بالتقسيط.

- محاسب.

تفاصيل الملتقى التوظيفي المصغر في الإسكندرية

يشارك الكثير من الشركات في المجلالت المختلفة في الملتقى التوظيفي المصغر بالإسكندرية، إذ يحضر موظف مسؤول عن التوظيف بالنيابة عن كل شركة، كما يمكن للفرد الواحد التقديم على أكثر من وظيفة في نفس اليوم.

وتم تحديد موعد الملتقى التوظيفي المصغر ليكون يوم السبت الموافق 28 مايو من عام 2022، على أن يبدأ في تمام الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 3 ظهرا، وعلى الراغبين في التقديم في الوظائف وحضور الملتقى التوظيفي مركز الابتكارات الشبابي والتعلم بالشلالات بالإسكندرية.

كما يجب على الراغب في التقديم للوظائف الخالية الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع فيس بوك، ثم البحث عن الإعلان الخاص بالملتقى التوظيفي المصغر وتسجيل البيانات الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف في اللينك المخصص لذلك.