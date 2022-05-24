«التضامن» تعلن عن وظائف لأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومشرفين ليليين

أعلنت الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية «الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي»، عن حاجتها إلى عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفين ليليين، وذلك للعمل بالمؤسسة العقابية بالمرج بنظام الندب أو النقل.

شروط التقدم لوظيفة «أخصائي اجتماعي ونفسي»

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط التقدم لوظائف أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومشرفين ليليين كالتالي:

- أن يكون من العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها «المديرية، الإدارة الاجتماعية، الوحدة الاجتماعية».

- أن يكون المتقدم للوظيفة، حاصلًا على مؤهل عالٍ اجتماعي «خدمة اجتماعية، آداب اجتماع أو ما يعادله».

- يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ نفسي «كلية آداب علم نفس وما يعادله».

- لديه خبرة في مجال الرعاية الاجتماعية لا تقل عن 5 سنوات.

- أن يكون مشهودًا له بحسن السير والسمعة ولم يسبق له اتهامه في أي إساءات تخص الأطفال.

- تقديم تحاليل من المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة أو إدمانها.

- الحصول على موافقة جهة العمل بالنسبة للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف.

تقديم حافز تميز مجزى شهريًا

وأشارت «التضامن» على الموقع الرسمي لها، إلى أنه سيقرر لمن يتم اختيارهم لشغل هذه الوظائف حافز تميز مجزى شهريًا، موضحة أن الطلبات ترسل إلى مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي المبنى الأول بالدور السادس بالعجوزة خلال شهر من الآن.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تقديم المستندات التالية للمتقدمين لشغل وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفين ليليين:

- يشترط إرفاق بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضح به الجزاءات إن وجدت.

- يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وكذلك السيرة الذاتية، على أن يتم تسليمه بمكتب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.