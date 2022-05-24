«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية جديدة.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مواصلته الإعلان عن شغل وظائف بالجهات الحكومية المختلفة، وفقا لاتباع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقوانين الكوادر والهيئات العامة والاستثمارية، ويعلن الجهاز حاليا عن شغل وظيفة شاغرة في منصب شاغر بمحافظة القاهرة (مدير عام منطقة إسكان حي)، وكشف الجهاز عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية الخاضعة له، عن أهم تفاصيل وشروط وطرق التقديم لها على النحو التالي:

بيانات وجهة الوظيفة المطلوب شغلها

- بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: محافظة القاهرة

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

-المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

- الجهه التابع لها: محافظة القاهرة

- وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة في رئاسة منطقة الإسكان بالحي ويخضع أعمال شاغل الوظيفة للتوجه العام من الرئاسة العلـيا ويشرف على مجموعة من التقسيمات التنظيميــــة التابعة له، ويشترك في رسم السياسـة العامة لمشروعات الإسكان ومتابعة التطورات العلمية، واعتماد المشروعات والدراسات والبحوث التي تصدر عن التقسيمات المختلفة وكذا المستخلصات والختاميات عـن الأعمال المنجزة بمعرفة المقاولون والشركات، الاجتماعات الدورية التي تضم رؤساء التقسيمات لمناقشة برامج ومشاكل العمل وتقرير الحلـول اللازمة لها.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية: اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية: خبرة في مجال تخصصه (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة).

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

شروط المتقدمين للوظيفة الشاغرة بمحافظة القاهرة

شروط المؤهل: مؤهل عال تخصص بذاته (بكالوريوس هندسة أو ما يعادله).

المستندات المطلوبة: أصل + 2 نسخة من بيان الحالة الوظيفية + الإنجازات + مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقاً لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 – القدرات العلميـة والعملية له – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية - عدد (6) صور شخصية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/05/23

نهاية الإعلان: 2022/06/23

العدد المطلوب: 2

بيانات الإتصال: الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.