عاجل.. رصد أول إصابة بجدري القرود في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات رصد أول إصابة بجدري القرود لزائرة من منطقة غرب إفريقيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أنه جرى رصد أول حالة إصابة بجدري القرود في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية بالدولة للرصد والتقصي المبكر لجدري القردة.

حالة الإصابة لسيدة تبلغ من العمر 29 عاما

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب إفريقيا، وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لكل إجراءات التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

الإمارات: نتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار المرض

وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية؛ وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.

وأهابت الوزارة بالجمهور أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، إضافة إلى أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.