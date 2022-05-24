وزير الصحة الألماني: تجاهل جدري القرود قد يتسبب في كارثة عالمية

حذّر وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، من عدم التعامل السريع مع جدري القرود، ومحاولة إيجاد أمصال سريعة للقضاء عليه، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

جدري القرود ليس بداية لوباء جديد

وقال وزير الصحة الألماني، إنهّ رغم أنّ تفشي جدري القرود الحالي لا يشكل بداية لوباء جديد، لكن تجاهله قد يؤدي إلى كارثة عالمية.

وأكد كارل لوترباخ، أنّ فترة عزل المصابين بفيروس جدري القرود يجب ألا تقل عن 21 يوما، للتأكد من تعافي المصاب نهائيا.