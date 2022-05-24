منال عوض تتابع معدلات التنفيذ بمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا مع العميد خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تجري من خلال الشركة.

وبحثت محافظ دمياط، معدلات التنفيذ ببعض المشروعات ومحطات الصرف الصحي، وآليات تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمد واحلال وتغيير مسارات عدد من خطوط الطرد بما يتناسب مع المتطلبات المحددة.

رفع كفاءة محطة العنانية

كما اطلعت على الموقف الخاص بمشروع رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي العنانية المنشأة منذ عام 1990، وناقشت سُبل تنفيذ تلك الأعمال، وكذلك تخفيف الضغط عن المحطة، وذلك بالربط مع محطة معالجة صرف صحي شطا.

وفى سياق متصل، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النسب التنفيذية والوضع الحالي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز كفر سعد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما بحثت آليات تذليل كافة المعوقات التي تتسبب في بطئ عمليات التنفيذ، وسُبل تخطيها للإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات.

تطوير المناطق غير المخططة

وشهدت منطقة الأحمدي بالأعصر البدء في أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية بها، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط الذي يجري بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، إذ يشمل 7 مناطق وهي: «المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصاري، شط الملح والمنيا».

وفى سياق متصل، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تلك الأعمال، بعد تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق بالمنطقة، وأكدت على الجهات المُنفذة بالالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وكذلك المواصفات والمعايير الخاصة بأعمال الرصف.