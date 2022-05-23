الانتهاء من 397 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بإجمالي 4.4 مليار جنيه بالغربية

جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير حياة 60 مليون مصري، من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي، للقرى الأكثر احتياجا، وتعظيم قدراتها بما يسهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها، في ظل رؤية الدولة لأهدافها التنموية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها حياة كريمة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية.

حياة كريمة بالغربية

كانت «حياة كريمة» بمركز زفتى بالغربية، لها نصيب كبير من المرحلة الأولى بالمبادرة، التي تهدف في المقام الأول تطوير مستوى الحياة بقرى الريف المصري، على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم خدمات لائقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، في مختلف المجالات، منها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

الانتهاء من 397 مشروعا بالغربية

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال اجتماع اللجنة العليا لحياة كريمة، بالمحافظة عن الاستعدادات المكثفة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة، وحصر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، مشيراً إلى نسب إنجاز الأعمال التي تتم في المرحلة الأولى داخل مركز زفتى، والتي تشير إلى تقدم محافظة الغربية في تحقيق نسب إنجاز الأعمال، حيث تم نهو 397 مشروع بنسبة 53.1% وبإجمالي تكلفة 4.4 مليار جنيه.

استعدادات مكثفة لبدء المرحلة الثانية

كما أشار «رحمي»، إلى استعدادات المحافظة المكثفة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز «المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور»، موجها بمراجعة حصر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، مع التركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، أبراج المحمول، التربية والتعليم، مراكز الشباب، الوحدات الصحية، الإسعاف، الكباري، المواقف والأسواق والحماية المدنية.

1007 مشروعات ضمن حياة كريمة في زفتى

يذكر أن المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، إذ جرى تنفيذ 1007 مشروعات داخل 54 قرية و88 تابع في مركز زفتى، بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.