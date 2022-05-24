رئيس التحرير

محمود مسلم

The Times تختار المقصد السياحي المصري ضمن أماكن قضاء إجازة الصيف بتكلفة مناسبة

كتب:

عبده ابو غنيمة
05:39 م | الثلاثاء 24 مايو 2022
السياحة

السياحة

نشر موقع جريدة The Times «التايمز» البريطانية الشهيرة تقريراً أشار خلاله إلى أن المقصد السياحي المصري يعد واحداً من ضمن سبعة مقاصد سياحية يستطيع السائح قضاء أجازة ممتعة بها خلال فصل الصيف بتكلفة مناسبة، وذلك وفقاً لمقياس «باروميتر تكاليف العطلات في جميع أنحاء العالم»، والذي يرتكز على قياس ثمانية أوجه متنوعة للإنفاق السياحي.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى المقومات الفريدة التي يتمتع بها المقصد المصري فهناك العديد من الأسباب التي تشجع السائحين على زيارته، والتي من بينها المواقع السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان، ومدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر والتي تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة وبشواطئها المشمسة الدافئة ومياهها الصافية، كما يستطيع السائح خلال زيارتها الاستمتاع بالأنشطة البحرية المختلفة، والتي من بينها ممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة المتنوعة.

اقرأ المزيد:

شركات السياحة تبدأ السفر لمعاينة مساكن الحجاج بالسعودية الأسبوع المقبل

«مستثمرو السياحة»: إيطاليا تبدأ في زيادة رحلاتها لشرم الشيخ يوليو المقبل

الفنادق العائمة: السياحة الداخلية مهمة وهناك الكثير من الأماكن يمكن زيارتها

وفد «الوزراء» يشيد بمستشفى الكرنك بالأقصر: تدعم مبادرة السياحة العلاجية

غرفة السياحة: 75 ألف متقدم للحج السياحي والقرعة الأسبوع المقبل
بقلم عبده ابو غنيمة