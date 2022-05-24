غرفة السياحة: 75 ألف متقدم للحج السياحي والقرعة الأسبوع المقبل

أعلن محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عن غلق باب التقدم للحج السياحي لهذا العام، أمس، موضحا أن المؤشرات الأولية لأعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام تشير إلى تقدم نحو 75 ألف متقدم، و65 ألف منهم تقدم للبرامج الاقتصادية طيران، ونحو 10 آلاف تقدموا لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم، لافتا إلى أن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام أقل ممن تقدموا خلال عام 2019 بنحو 30%.

10 آلاف مواطن تقدموا لبرامج الحج فئة 5 نجوم

وأضاف لـ«الوطن»، أن أعداد المتقدمين لمستوى الحج فئة الـ 5 نجوم جاء مفاجئا، ففي الوقت الذي توقعت فيه غالبية شركات السياحة أن أعداد المتقدمين لبرامج الـ 5 نجوم لن تزيد عن 5 آلاف متقدم نظرا لارتفاع سعر برامج الـ 5 نجوم في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، فوجئنا بأن عدد المتقدمين اقترب من 10 آلاف متقدم.

وأشار إلى أن نسب النجاح بالنسبة للمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة الـ 5 نجوم ستتراوح ما بين 27 إلى 30%، وتابع: «كل 100 متقدم لبرامج الحج فئة الـ 5 سينجح منهم خلال القرعة الإلكترونية التي ستجري الأسبوع المقبل نحو 27 متقدما، بينما سينجح 10 من بين كل 100 متقدم لبرامج الحج في المستوى الاقتصادي».

9200 تأشيرة مخصصة لحجاج السياحة

وأوضح أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام بلغ نحو 9200 تأشيرة تم تخصيص 6440 تأشيرة منها للمتقدمين للبرامج الاقتصادية، فيما تم تخصيص 2760 تأشيرة للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم.

يشار إلى أن القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج الذي تنفذه الشركات السياحية ستجري منتصف الأسبوع المقبل.