«مستثمرو السياحة»: إيطاليا تبدأ في زيادة رحلاتها لشرم الشيخ يوليو المقبل

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن شركات السياحة الإيطالية تبدأ في زيادة رحلاتها إلى شرم الشيخ بداية من يوليو المقبل، لافتا إلى أن تلك الشركات قامت بالاتفاق المبدئي مع الفنادق على حجز غرف لمجموعات السياح الإيطاليين، موضحا أن الرحلات الإيطالية ترفع من نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ، التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال مايو المقبل.

زيادة أعداد المصريين بشرم الشيخ خلال الصيف

وأضاف عبداللطيف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يشهد الصيف المقبل زيادة في أعداد المصريين المتواجدين بالمدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، لا سيما الغردقة وشرم الشيخ، موضحا أن العديد من شركات السياحة والفنادق جهزت عروضا سعرية مخفضة لجذب المصريين لزيارتها بعد انتهاء العام الدراسي بالمدارس والجامعات.

زيادة نسب الإشغال بفنادق الغردقة

وأوضح أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل تكون أعلى من شرم الشيخ، موضحا أن السياح الألمان الذين يحتلون المركز الأول حاليا كأكثر السياح تواجدا في مصر منذ بداية العام الجاري يفضلون التواجد بالغردقة ومرسى علم.

وأشارعضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن القطاع السياحي يأمل في انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية بأقرب وقت حتى تعود الحركة السياحية من الدولتين لشرم الشيخ مثلما كانت قبل اندلاع تلك الحرب، موضحا أن شرم الشيخ هي المدينة المصرية رقم 1 التي يفضل السياح الأوكران زيارتها حال تواجدهم في مصر.

وكان رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ المنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة تجاوزت التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تراجع نسب الإشغال بالفنادق إلى أقل من 10% خلال الأسابيع الأولى للحرب التي بدأت في فبراير الماضي، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى مرسى علم كانت تٌمثل نحو 30% من إجمالي الحركة التي تستقبلها المدينة سنويا.