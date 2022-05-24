«عمليات التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أكدت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية بالقاهرة لامتحانات نهاية العام الدراسي الدور الأول للعام الجاري، والمنعقده بديوان عام المديرية، الالتزام بكل التعليمات والضوابط، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتعقيم المدارس مقار اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات وبعدها، والالتزام بالكمامات وحظر المحمول نهائيا.

الامتحانات تستمر حتى الخميس المقبل

أضافت غرفة عمليات التعليم، في بيان اليوم، أنها لم تستقبل أية شكاوى حتى الآن، منذ بدء امتحان طلبة الدبلومات الفنية العملي السبت الماضي، التي ستستمر حتى الخميس المقبل، إذ يؤدي الطلبة امتحانات المعامل والعملي للصناعي العام 3 سنوات، والتجاري والتكنولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا التطبيقية معامل والامتحانات العملية والعملي لمنظومة الجدارات والتدريب المزدوج والفصول الملحقة مهني.

التحقيق مع المخالفين

وأشار الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، إلى تواجد فريق العمل بالتعليم الفني بمراكز توزيع الأسئلة بقطاعاتها الأربعة منذ فجر كل يوم، ومتابعة العمل بكل دقة، كما يتتابع غرفة العمليات الإدارات التعليمية، وتتواصل مباشرة معها، وينتقل أعضائها إلى أي إدارة أو لجنة أو كنترول للتدخل السريع، في حالة حدوث طارئ، كما يتم التحقيق مع المخالفين والالتزام بالدقة والمحاسبية ومكافحة الغش وفق توجيهات وكيل أول الوزارة مدير المديرية حرصا علي مصلحة أبنائنا الطلبة.