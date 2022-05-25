أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25-5-2022

تعد أسعار العملات الأجنبية من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنين على متابعتها بشكل يومي، خصوصًا الأشخاص العاملين في الخارج وذويهم، حتى يتمكّنوا من معرفة قيمة ما يمتلكون من أموال، خصوصًا بعد ارتفاع الأسعار الذي شهدته جميع المنتجات منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر توضح بوابة «الوطن» أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية والعاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع مقابل 18.47 جنيه للشراء، وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بسعر 18.55 جنيه للبيع مقابل 18.45 جنيه للشراء، فيما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.53 جنيه للبيع مقابل 18.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبالنسبة لسعر اليورو فسجل اليوم في بنك قناة السويس 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.67 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.91جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء، وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد بسعر 19.67 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 5.02 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

في البداية داخل البنك المركزي سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.03 جنيه للشراء و23.14 للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الجنيه الإسترليني إلى 23.01 جنيه للشراء و23.36 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.04 جنيه للشراء و23.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبشأن عملة الرياض، فسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.94 جنيه للبيع و4.92 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.94 جنيه للبيع، و4.92 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.94 جنيه للبيع و4.92 جنيه للشراء.