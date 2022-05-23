أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 23-5-2022

اهتمام كبير بمتابعة أسعار العملات الورقية كالدولار واليورو والجنية الإسترليني وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة لـ 2%، ولهذا تكثر عمليات البحث عن سعر العملة الأجنبية والعربية في البنوك لمعرفة مدى تأثر حركة البيع والشراء للعملات.

واليوم الاثنين الموافق 23 مايو يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك المصرية، في بداية معاملات في السطور التالية:

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

في البداية داخل البنك المركزي سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.75 جنيه للشراء و22.86 للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الجنيه الاسترليني إلى 22.75 جنيه للشراء و22.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.67 جنيه للشراء و22.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أما عن سعر اليورو فسجل اليوم في بنك قناة السويس 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.22 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.37جنيه للبيع مقابل 19.25 جنيه للشراء، وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد بسعر 19.18 جنيه للشراء مقابل 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وعن العملة الأمريكية، فسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بسعر 18.21 جنيه للبيع مقابل 18.31 جنيه للشراء، فيما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبشأن عملة الرياض، فسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.88 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.87 جنيه للبيع، و4.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.87 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعن عملة دبي الرسمية، وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 4.96 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.