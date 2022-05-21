أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-5-2022

كشف كل من المصرف المتحد والأهلي ومصر، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بيع وشراء أسعار العملات كالدولار واليورو والريال السعودي، وذلك كتحديث يومي لما يبحث عنه المواطنون وانشغالهم بسعر العملة كونها أحد محركات الاقتصاد، فضلا عن أنها تدخل في كثير من الاستثمارات.

واليوم السبت 21 مايو الجاري، تنقل «الوطن» مختلف أسعار العملات في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بسعر 18.21 جنيه للبيع مقابل 18.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد بسعر 19.11 جنيه للشراء مقابل 19.34 جنيه للبيع، سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.23 جنيه للبيع مقابل 19.05 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.21 جنيه للبيع مقابل 19.07 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 4.96 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.49 جنيه للشراء و22.67 جنيه للبيع، سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري لنحو 22.64 جنيه للشراء و22.75 للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الجنيه الاسترليني إلى 22.53 جنيه للشراء و22.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.87 جنيه للبيع، و4.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.87 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.88 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.