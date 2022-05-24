أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-5-2022

يتابع الكثيرون أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، خاصة وأنّ العالم يمر بالعديد من المتغيرات التي قد تقلب موازين القوة الاقتصادية فجأة، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، وآخرها انتشار جدري القرود.

وفي بداية معاملات البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الحالي، يعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار العملات الأجنبية المختلفة مثل اليورو والدولار مقابل الجنيه المصري، في السطور التالية:

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

في البداية داخل البنك المركزي سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.07 جنيه للشراء و23.18 للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الجنيه الإسترليني إلى 22.88 جنيه للشراء و23.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.90 جنيه للشراء و23.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أما عن سعر اليورو فسجل اليوم في بنك قناة السويس 19.71 جنيه للبيع مقابل 19.55 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.69جنيه للبيع مقابل 19.57 جنيه للشراء، وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد بسعر 19.36 جنيه للشراء مقابل 19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وعن العملة الأمريكية، فسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.42 جنيه للبيع مقابل 18.36 جنيه للشراء، وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بسعر 18.44 جنيه للبيع مقابل 18.34 جنيه للشراء، فيما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.42 جنيه للبيع مقابل 18.36 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبشأن عملة الرياض، فسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للبيع و4.89 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.91 جنيه للبيع، و4.89 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع و4.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعن عملة دبي الرسمية، وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 4.99 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.