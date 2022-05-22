أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22-5-2022

يبحث الكثيرون عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك مع بداية الأسبوع، خاصة بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي برفع سعر الفائدة بنحو 2%، لمعرفة تأثير القرار على سعر العملات في البنوك.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية معاملات اليوم الأحد الموافق 22 مايو في البنوك المصرية، في السطور التالية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بسعر 18.21 جنيه للبيع مقابل 18.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد بسعر 19.05جنيه للشراء مقابل 19.31 جنيه للبيع، سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.29 جنيه للبيع مقابل 19.05 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.37جنيه للبيع مقابل 19.07 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 4.96 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.49 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري لنحو 22.63 جنيه للشراء و22.75 للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الجنيه الاسترليني إلى 22.46جنيه للشراء و22.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.87 جنيه للبيع، و4.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.87 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.88 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.