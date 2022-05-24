«شعراوي»: جار تنفيذ 152 موقفا جديدا بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة والمحافظات، في تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الانتظار للمركبات على مستوى الجمهورية، خلال مشاركته اليوم، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه جرى التنسيق مع المحافظات، لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن، إذ جرى القيام بأعمال تطوير، تضمنت استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة، وتركيب كشافات ليد للإنارة، وانشاء بوابات حديدية وإلكترونية، وتندات وأسوار ورفع كفاءة مباني وباكيات.

إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة

وأضاف شعراوي، أنه جرى إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة، والقيام بأعمال أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، بيانا بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن، إذ بلغ إجمالى عدد المواقف الرسمية بالمدن (739) موقف، وتم تطوير منها عدد (105) مواقف، كما تم إحلال وتجديد عدد (26) موقف، وإنشاء عدد (23) موقف جديد.

وأوضح الوزير، أن إجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن، بلغ (455) موقف عشوائي، بخلاف القرى، وتم إزالة عدد (13) موقف عشوائي، وتم تقنين عدد (26) موقف عشوائي، وبلغ إجمالي عدد ساحات الانتظار بالمدن (3944) ساحة، وإزالة عدد (4) ساحات عشوائية، وإضافة عدد (422) ساحة جديدة مخططة، وتطوير عدد (16) ساحة وإحلال وتجديد عدد (39) ساحة.

تنفيذ 152 موقف جديد ضمن حياة كريمة

وأشار شعراوي، إلى أنه جار تنفيذ عدد (152) موقف جديد بعدد (152) قرية، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) خلال مراحل تنفيذ المبادرة.

وحول الرؤية المستقبلية للوزارة، فيما يخص الادارة والتشغيل لتلك المواقف، من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها، أو مخطط تطويرها، كمشروع استثماري على القطاع الخاص، يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها والصيانة، وذلك بهدف إحكام الرقابة، وزيادة المتحصلات، وزيادة فرص العمل المستدامة.