محافظ المنيا يشارك في اجتماع «التنمية المحلية» لمتابعة توريد القمح

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمتابعة الموقف التنفيذي لانتظام عملية توريد محصول القمح لموسم حصاد 2022، للوقوف على الاحتياجات الفعلية ورصد أي معوقات تواجه أعمال التوريد داخل المحافظات، بهدف تحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

زراعة 250 ألف فدان قمح

واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذي لأعمال توريد محصول القمح، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، وتم توريد حتى صباح اليوم الأحد 309 آلاف طن بالشون والصوامع الحكومية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحصاد من خلال توفير 44 موقعا تخزينيا بجميع المراكز.

حل المشاكل التي تواجه المزارعين

وأكد محافظ المنيا، على انتظام أعمال التوريد ولا يوجد أي معوقات تواجه المزارعين في توريد محصول القمح بجميع المراكز، مشيراً إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي ترتبط بغرف العمليات الفرعية لمتابعة أعمال التوريد بصفة دورية ومستمرة، ولرصد أي معوقات وإيجاد حلول سريعة لحلها.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيراً الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200)، حيث يتم الرد والتعامل معها بشكل سريع لتسهيل عملية التوريد بصوامع المنيا.