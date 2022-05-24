تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة.. «يلا روح» باللهجة المغربية

يتشوق جمهور النجمة سميرة سعيد لطرح أغنيتها الجديدة «يلا روح»، والتي تشدو فيها باللهجة المغربية، وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد والتي تطرحها بشكل متوال منذ العام الماضي.

أغنية «يلا روح» باللهجة المغربية

أغنية «يلا روح» من كلمات الشاعر المغربي محمد المرضي وبوعمر حكيم، واشترك في تلحينها كل من عادل خياط وبوعمر حكيم وبوعمر مهدي.

وعن كواليس الأغنية الجديدة أوضح «المرضي» لـ«الوطن»، أن الإعلامي المغربي فهد الهاشمي كان وسيطا بينه وبين الفنانة سميرة سعيد، حيث أوصله لمدير أعمالها نضال هاني حينما علم أنها تبحث عن أغنيات مغربية جديدة.

تسجيل «يلا روح» في مصر

وعقب التواصل مع النجمة المغربية واستماعها لـ8 أغنيات اقترحها عليها محمد المرضي، وقع اختيارها على أغنية «يلا روح»، والتي سجلتها بأحد أستوديوهات القاهرة، قبل أن تحل بالمغرب، حيث وضعت لمساتها الأخيرة على العمل.

وأوضح مؤلف الأغنية، أن «يلا روح» تعد دعوة صريحة من سميرة سعيد لحبيبها بالابتعاد وعدم استكمال الحياة سويا، لأنها أصبحت تشعر بوجود مشاكل بينهما في حياتهما.

آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد كانت أغنية «الوقت الحلو»، ضمن ألبوم «إنسان آلي»، وهي من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد «SS production».

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل عددًا من أغاني الألبوم، منها أغنية «بحب معاك» من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي أحمد حسام، وأيضا أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هانى ربيع، وأغنية «الساعة اتنين بالليل» كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وكذلك أغنية «Mon Chéri»، كلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.